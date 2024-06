Egeln wird am Wochenende zur Fest- und Feiermeile

Die Bördestadt lädt am Freitagnachmittag zu einem Stadtfest und am Sonnabend zum Tag der Egelner Mulde ein.Höhepunkte sind ein Kinderfest mit Riesenrad und Karussell, eine Händlermeile und eine Riesendisco auf der Burg.

Die Dance Factory Egeln gehört bei jedem Fest nicht nur in der Egelner Mulde einfach dazu. Die jugen Tänzerinnen und Tänzer kamen auch beim Ziegeleifest in Westeregeln wieder sehr gut an.

Egeln. - In Egeln wird am Wochenende groß gefeiert. Die Stadt ist am Sonnabend Ausrichter des 13. Tages der Egelner Mulde, der bis auf eine coronabedingte Pause in jedem Jahr in einer anderen Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde stattfindet. Das Gemeinschaftsfest wird in Egeln mit einem Stadtfest verbunden.

Los geht es am Freitag, 28. Juni, 13 Uhr, mit einem Kinderfest auf dem Marktplatz, wo ein Riesenrad und ein Karussell auf die Kleinen warten, sagte Bürgermeister Reinhard Luckner. Für sie spielt das Puppentheater um 15 Uhr und um 15.30 Uhr auf der Burg das Stück „Die gestohlene Pizza“.

Um 13 Uhr wird auch die Festmeile vom Rathaus bis zur Wasserburg mit Verkaufsständen von vielen Händlern eröffnet. Von 13 bis 17 Uhr können interessierte Besucher das Museum auf der Burg in Augenschein nehmen und bei dieser Gelegenheit auch den Turm besteigen. Um 16 Uhr führen die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Dance Factory Egeln auf dem Marktplatz ihr eigens für das Stadtfest einstudiertes neues Programm „Musik und Tanz kennen keine Grenzen“ auf, kündigte der Bürgermeister an. „Es soll ein vergnügliches Fest für alle sein“, fügte er hinzu.

Volles Programm zum Tag der Egelner Mulde

Zum Tag der Egelner Mulde lädt der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) am Sonnabend ein. Bereits um 10 Uhr starten an diesem Tag das Kinderfest und die Festmeile. Von 11 bis 17 Uhr kann das Museum besichtigt werden. Um 14 Uhr erfolgt dann die offizielle Eröffnung des Gemeinschaftsfestes auf der Wasserburg. Von 14 bis 17 Uhr präsentiert sich die benachbarte Stadtbibliothek den Musik- und Bücherfreunden mit ihrem umfangreichen „Schätzen“ an Tonträgern, Spielen und Büchern.

Von 14.30 bis 17 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür im neuen Senioren-Café im ehemaligen Pferdestall, das ab Juli an zwei Tagen pro Woche den Rentnern der Stadt für ein gemütliches Zusammensein und gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung stehen wird. „Die Senioren können sich überraschen lassen von unseren Angeboten. Einsamkeit im Alter muss nicht sein. Gemeinsamkeit ist unser Motto“, sagte die Vorsitzende des Ausschusses für Kultus und Soziales, Marlies Hildebrandt, die dieses Café zusammen mit Renate Enkelmann betreuen wird.

Die Töpfergruppe des Fördervereins der Burg zeigt eine Ausstellung, deren Produkte man nicht nur anschauen, sondern auch kaufen kann.

Abschluss mit Disco-Party auf der Burg

Japanische Trommelkunst führen ab 14.15 Uhr Mitglieder des Vereins Higashi Daiko aus Magdeburg-Barleben vor. Sie kommen jedes Jahr bei den Ziegelei- und Feldbahnfesten in Westeregeln sehr gut an. 14.30 Uhr schließt sich ein Bogenturnier auf dem Schießstand der Wasserburg an. „Dafür suchen wir von jeder Mitgliedsgemeinde jeweils zwei Personen, die teilnehmen möchten. Sie können sich bei Uwe Lachmuth im Bürgerservice des Rathauses oder im Museum anmelden“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister.

Von 15 bis 17 Uhr können die Besucher auf der Burg Kaffee und Kuchen genießen. Das Puppentheater spielt auch am Sonnabend wieder für die kleinen Gäste, und zwar um 15 Uhr und um 15.30 Uhr. Die Dance Factory folgt um 16 Uhr.

„Für die Kinder werden wir den Clown Woody aus Lolliwood nach Egeln holen“, sagte Michael Stöhr.

Den Abschluss der zweitägigen Feierlichkeiten bildet eine Riesendisco von elf DJs aus der Region, die zum größten Teil auch schon zu DDR-Zeiten aktiv gewesen waren. Sie lassen die Oberburg von 20 bis 2 Uhr vibrieren. „Wir werden die Leute zunächst eine Stunde lang unterhalten und übertragen dann ab 21 Uhr live das Achtelfinale der Fußball-EM, bei dem die deutsche Nationalmannschaft gegen den Gruppensieger C in Dortmund antritt, auf einer großen Videowand. In der Halbzeitpause und nach dem Spiel übernehmen wir dann wieder die Unterhaltung“, sagte Michael Stöhr, der zu den DJs der Egelner Mulde gehört. Er kündigte auch drei Liveeinlagen an. Welche das sein werden, wollte er noch nicht verraten. „Das soll eine Überraschung werden“, so der Rathauschef.