Die Klinikgruppe strukturiert bundesweit um. Das zeigt Nebenwirkungen, auch in Staßfurt. Neubeginn, unbediente Zahlungen, Vorboten eines Verkaufs? Was dran ist.

Vor sieben Jahren, 2019, schloss die Notaufnahme des Klinikums.

Staßfurt - Seit Ende 2025 gären die Gerüchte um eine wiedererstarkte Gesundheitsversorgung am Standort Staßfurt. Nach dem 2024 eingeleiteten Rückbau will man die Salzstadt seitens der Ameos-Klinikgruppe offenbar bedachtsam wieder aufbauen und zu einem bedeutenderen Teil medizinischen Diensts im Salzlandkreis machen. Ameos plane für Staßfurt derzeit in der Tat neue Projekte, bestätigt Nancy Thiede, Unternehmenssprecherin für die Region Ost.