In einem Nebengebäude der Uhland-Grundschule hat es einen Wasserschaden gegeben. Gut ist: Die beschädigten Dokumente im Archiv können wohl gerettet werden.

Wasserschaden im Nebengebäude der Uhland-Schule in Staßfurt

Wasserschaden in einem Nebengebäude der Uhland-Schule in Staßfurt: Mitarbeiter der Leipziger Fachfirma verpackten die nassen Dokumente für den Abtransport.

Staßfurt - In einem Nebengebäude der Grundschule „Ludwig Uhland“ ist es zu einem erheblichen Wasserschaden gekommen. Wie es in einer Mitteilung der Stadt Staßfurt heißt, sei dieser am Dienstag, 16. Juli, festgestellt worden.