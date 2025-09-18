Geht Vorhaben Elektrolyseur das Geld aus? Das Umspannwerk Glöthe ist fertig, der Windpark fast. Konsortium sieht auch Mangel an Wasserstoffbedarf aktuell als Bremse.

Die Vertreter beteiligter Unternehmen und Körperschaften beim Baustart für das Gemeinschaftsprojekt bei Glöthe im Mai 2024.

Staßfurt. - Als Vorreiter in Sachen Wasserstoffproduktion aus Windkraft wurde beim Baustart für das Umspannwerk bei Glöthe die „Energieregion Staßfurt“ gefeiert. Das war im Mai 2024, unter anderen im Beisein von Wissenschaftsminister Armin Willingmann. 2026 sollten die ersten Großfahrzeuge an der Tankstelle Brumby betankt werden können.