Wohnungsbau WBG will noch einen Block in Staßfurt-Nord schleifen

Die Wohnungsbaugenossenschaft Staßfurt hält an ihren Plänen fest und will den letzten noch nicht „angefassten“ Plattenbau im Wohngebiet Am Tierpark um zwei Etagen kürzen. Zudem ist noch ein Abriss in Nord geplant.