In Westeregeln ist eine Fahrrad-Ladestation ständig verschlossen. Die Gemeinde Börde-Hakel will die Schlösser dennoch nicht ausbauen.

Eine Ladesäule für Elektrofahrräder wurde auch in Westeregeln auf dem Sparkassenplatz aufgebaut. Doch die Schließfächer sind öfter verschlossen.

Westeregeln - Durch die Förderung der Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt konnte die Verbandsgemeinde Egelner Mulde in allen Mitgliedsorten sowie in deren Ortsteilen Ladestationen für Elektrofahrräder errichten. Insgesamt flossen 20 145 Euro Lotto-Mittel in das Projekt. „Wir hatten auf die Ausschreibung reagiert und Mittel für alle fünf Mitgliedsgemeinden beantragt. Die Gemeinde Borne hatte als erste die Zusage bekommen“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) im November 2021.