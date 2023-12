Staßfurt. - Außen standen die Kinder und kamen in die Aula fast gar nicht mehr herein, weil es einfach voll war. In der Förderschule „J.-H. Pestalozzi“ in Staßfurt war am Dienstag Weihnachtsmarkt. Und da strömten nicht nur die eigenen Schüler plus Eltern hin, sondern auch 70 Schüler der Grundschule Nord oder 30 Mädchen und Jungen der Kita „Bummi“. Der Weihnachtsmarkt ist ein Höhepunkt und fand nun das erste Mal seit 2019 wieder statt.

Schülerfirma zeigt Weihnachtsmärchen

Nachdem die Schüler von der Schülerfirma „Latte Macchiato“ in der Förderschule zu Beginn für eine dreistellige Zahl an Besuchern ein weihnachtliches Programm gezeigt hatten, konnten die Gäste danach an den 23 Ständen auf zwei Etagen herumschlendern. Kuchen, Muffins, Kaffee, Bockwürste, Popcorn oder Zuckerwatte gab es an Kulinarischem. Dazu wurde in mehreren Räumen gebastelt.

Wie Lehrerin Grit Klein sagte, gibt es den Weihnachtsmarkt seit 2007. „Er ist immer größer geworden“, erzählt sie. Es gebe mittlerweile auch viele externe Partner. Heike Kamrad vom Buchladen „Das gute Buch“, das Eismobil aus Neundorf, Marion Stops, die Verkehrswacht, das BBRZ oder der Fellhof von Caroline Osterburg aus Mehringen mit ihren Alpakas: „Alle waren wieder bereit“, so Klein.

Erlöse werden für die Schule eingesetzt

Die Planungen für den Weihnachtsmarkt fingen schon im Oktober an, ab November hatten die Jugendlichen der Schülerfirma intensiv geprobt. Die Erlöse der Basare werden traditionell für einen guten Zweck in der Schule verwendet. 2019 wurde zum Beispiel ein Weihnachtsbaum gekauft, der seitdem die Aula schmückt.

Für dieses Jahr rechnet Klein mit einem Gewinn zwischen 400 und 500 Euro. Ein Teil des Geldes soll für die Abschlussfeier verwendet werden. Grit Klein wird aber auch mit den Schülern, die sich organisatorisch eingebracht hatten, als Dankeschön ins Salzlandtheater gehen.