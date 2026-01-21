weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Knock-out der Stromnetze: Wie gut ist das Salzland gerüstet?

Knock-out der Stromnetze Wie gut ist das Salzland gerüstet?

Längerfristige Stromausfälle bescherten zuletzt vielerorts Ungemach. Wie die hiesigen Versorger den Stand der Dinge einschätzen. Nachgefragt.

Von Tobias Winkler 21.01.2026, 17:59
Mit Graffiti geziert: Stromkasten an Staßfurts Neumarkt.
Mit Graffiti geziert: Stromkasten an Staßfurts Neumarkt. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt/Salzlandkreis - Am Morgen des 3. Januar, ein Samstag, legte ein Brandanschlag das Berliner Stromnetz lahm und sorgte für einen flächendeckenden Stromausfall in, den Berichten nach, etwa 45.000 Haushalten und mehr als 2.000 Betrieben im Südwesten der Hauptstadt. In der Folge kam es in mehreren deutschen Städten wie im Ausland zu ähnlichen Ausfällen. Wie gut sind die hiesigen Versorger, wie ist Staßfurt gerüstet? Eine Umfrage zu Übertragungsnetz, Verteilnetz und Anschlussnehmern. Und dem Streitpunkt direkter Anbindung.