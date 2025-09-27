weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neuerliche Aufregung: Wie vermüllt ist Staßfurt wirklich?

Die Abfalldiskussion in Staßfurt nimmt kein Ende: Altkleidercontainer quellten mal wieder über – in abseitigen Wegen entsorge man derweil gern Reifen und Farben.

Von Tobias Winkler 27.09.2025, 06:00
Ein Anlass neuerlicher Aufregung um Staßfurts Müll: ein Altkleidercontainer in Rathmannsdorf. Foto: Falk Rockmann

Staßfurt - Altkleidercontainer, aus denen Kleiderfetzen heraushängen oder um die herum sich Müll verteilt, am Straßenrand entsorgter Abfall, der auf den Wertstoffhof gehöre: In Staßfurt lässt sich dieser Tage wieder ein verstärktes Müllproblem beobachten. Im Ortsteil Rathmannsdorf etwa stört man sich an einer wild, nach Gutdünken genutzten Entsorgungsstelle für Klamotten und Textil, aus Neu-Staßfurt ertönt der Ruf nach mehr Kontrolle an Acker- und Feldwegen. Anlass der Aufregung dort sind Autoreifen und Farbeimer.