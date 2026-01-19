Staßfurt startet langsam in die neue Badesaison, einen Vorgeschmack gab es am Sonntag im Strandsolbad – mit TV- und Theaterstar Wigald Boning. Ein Vorab-Besuch.

Vor seinem Auftritt im Salzlandtheater machte Wigald Boning (Vierter von rechts, mit Fellmütze) Station in Staßfurts Strandsolbad.

Staßfurt - Vor dem nachmittäglichen Auftritt in Staßfurts Salzlandtheater – Titel: „Herr Boning geht baden“ – testete Comedian Wigald Boning am Sonntag die Wasserqualität der Stadt. Beim Anbaden im als einziges Binnen-Salzwasser-Freibad Mitteleuropas geltenden Strandsolbad gab er mit rund 20 Mitstreitern den Startschuss zur neuen, gewöhnlich nach dem Frühlingsbeginn Ende März beginnenden Saison.