Comedian im Strandsolbad Großes Anbaden mit Wigald Boning
Staßfurt startet langsam in die neue Badesaison, einen Vorgeschmack gab es am Sonntag im Strandsolbad – mit TV- und Theaterstar Wigald Boning. Ein Vorab-Besuch.
Aktualisiert: 20.01.2026, 12:53
Staßfurt - Vor dem nachmittäglichen Auftritt in Staßfurts Salzlandtheater – Titel: „Herr Boning geht baden“ – testete Comedian Wigald Boning am Sonntag die Wasserqualität der Stadt. Beim Anbaden im als einziges Binnen-Salzwasser-Freibad Mitteleuropas geltenden Strandsolbad gab er mit rund 20 Mitstreitern den Startschuss zur neuen, gewöhnlich nach dem Frühlingsbeginn Ende März beginnenden Saison.