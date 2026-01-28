Staßfurts Stadtwerke haben eine Umfrage zu neuen Ladepunkten für Elektroautos in Stadt und Region gestartet. Vorschläge der Bürger sind gern gesehen.

Wo fehlt es Staßfurt an Ladepunkten für E-Autos?

E-Autos und Ladepunkte: eine Ladesäule in Staßfurt-Nord, nahe dem Supermarkt Edeka und dem Altenpflegestützpunkt Dr.-Otto-Geiss-Haus.

Staßfurt - Das Durchschnittsalter der in Deutschland gemeldeten Autos liegt mit gut zehn Jahren so hoch wie nie. Dennoch, das Elektroauto boomt. Fast jeder fünfte Neuwagen fährt dieser Tage rein elektrisch. Mehr als eine halbe Million neu zugelassener Elektroautos zählen die Behörden für 2025 auf Deutschlands Straßen. Mit einer neuen Offensive wollen Staßfurts Stadtwerke die E-Mobilität in Staßfurt und Umgebung voranbringen.