EIL
Umfrage der Stadtwerke Wo fehlt es Staßfurt an Ladepunkten für E-Autos?
Staßfurts Stadtwerke haben eine Umfrage zu neuen Ladepunkten für Elektroautos in Stadt und Region gestartet. Vorschläge der Bürger sind gern gesehen.
Aktualisiert: 28.01.2026, 18:31
Staßfurt - Das Durchschnittsalter der in Deutschland gemeldeten Autos liegt mit gut zehn Jahren so hoch wie nie. Dennoch, das Elektroauto boomt. Fast jeder fünfte Neuwagen fährt dieser Tage rein elektrisch. Mehr als eine halbe Million neu zugelassener Elektroautos zählen die Behörden für 2025 auf Deutschlands Straßen. Mit einer neuen Offensive wollen Staßfurts Stadtwerke die E-Mobilität in Staßfurt und Umgebung voranbringen.