Schüler der Förderschule Am Park in Wolmirsleben nehmen am Behindertentag in Magdeburg teil.

Wolmirsleben/Magdeburg. - Am Sonntag findet der größte Inklusionstag im deutschen Fußball zum 13. Mal statt. Zum Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den SV Wehen Wiesbaden werden in der MDCC–Arena der Landeshauptstadt Magdeburg wieder einmal mehr als 3.000 Gäste mit Handicap aus Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt erwartet.

Der Behindertentag ist mittlerweile eine weit über die Region hinaus bekannte und beliebte Veranstaltung des 1. FC Magdeburg. „In der mittlerweile erreichten Größenordnung ist der Behindertentag deutschlandweit einzigartig“, teilte der Fußballclub mit.

Müllheizkraftwerk Magdeburg unterstützt Behindertentag erneut

Viele ehrenamtliche Helfer unterstützen den 1. FC Magdeburg und das Organisationsteam rund um seinen Behinderten-Fanbeauftragten Gerald Altmann, wenn viele Fans mit Handicap zu Gast sind.„Die Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH unterstützt diesen Tag seit Jahren. Dieses Jahr unterstützenwir die Basisförderschule ,Am Park’ in Wolmirsleben für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt ,geistige Entwicklung, in der rund 125 Mädchen und Jungen lernen“, sagte der Referent der Geschäftsführung des Unternehmens Manuel Rupsch der Volksstimme. Der technische Geschäftsführer der Magdeburger Gesellschaft, Dr. Ralf Borghardt, wird als Schirmherr für den Verein „Tierisch geborgen“ vor Ort sein und an diesem Tag Karten an die Kinder und Jugendlichen der Basisförderschule übergeben.

Fußball-AG als Landesmeister für Bundesausscheid qualifiziert

Die Wolmirslebener Schüler sind begeisterte Fußballspieler und ihre Fußball-Arbeitsgemeinschaft qualifizierte sich als Landesmeister Sachsen-Anhalts mehrmals für das Herbstfinale im Bundesausscheid „Jugend trainiert für Olympia und Paralympics“ in Berlin. Auch da waren die Jugendlichen der Förderschule erfolgreich.

Das Müllheizkraftwerk Rothensee verbrennt jährlich 650.000 Tonnen Abfälle. Dadurch kann das Unternehmen auch Fernwärme erzeugen.