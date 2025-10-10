Die Umland Wohnungsbaugesellschaft engagiert sich auch in der Stadt Hecklingen für attraktiven Wohnraum. Davon konnte man sich beim Tag der offenen Tür überzeugen.

Umland-Geschäftsführer Sebastian Alpers konnte zum Tag der offenen Tür in Groß Börnecke auch Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Mitte) und ihre Stellvertreterin Marina Feldheim begrüßen.

Groß Börnecke/Egeln. - Bei einem Tag der offenen Tür in einem ihrer Wohnblöcke in der Bahnhofstraße in Groß Börnecke ermöglichte es die Umland Wohnungsbaugesellschaft Egeln interessierten Bürgern, sich selbst ein Bild von den frisch sanierten Wohnungen im Ort zu machen. Zudem hatten sie dort die Gelegenheit mit Vertretern des Unternehmens sowie der Kommune ins Gespräch zu kommen.