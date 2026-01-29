Das Jahr 2025 war für Staßfurts Politik ein Jahr der finanziellen wie personellen Befindlichkeit. Bürgermeister René Zok blickt auf den bevorstehenden Neustart.

Hier beim Pressegespräch zum „Kult-Kino“ der Energie Mittelsachsen: Bürgermeister René Zok (Mitte) mit Lukas Wagner und Frank Sieweck (beide EMS, von links) – im August 2025.

Staßfurt - Das Jahr 2025, politisch bleibt es vor allem als eines in Erinnerung: als ein Jahr der Befindlichkeit – finanziell wie insbesondere personell. Höhepunkt war der Abbruch der Stadtratssitzung Ende Oktober. In wenigen Tagen startet Staßfurts Politik wieder durch. Los geht es am Mittwoch, 4. Februar, mit dem Jugendbeirat. Der Stadtrat trifft sich erstmals am Donnerstag, 5. März. „Ich wünsche mir konstruktive Diskussionen auf Augenhöhe“, sagt Bürgermeister René Zok. Die anstehenden Aufgaben für die Salzstadt Staßfurt seien anspruchsvoll und ließen sich lediglich gemeinsam bewältigen.