Start des Polit-Jahres Zok freut sich auf „konstruktive Diskussionen auf Augenhöhe“
Das Jahr 2025 war für Staßfurts Politik ein Jahr der finanziellen wie personellen Befindlichkeit. Bürgermeister René Zok blickt auf den bevorstehenden Neustart.
Staßfurt - Das Jahr 2025, politisch bleibt es vor allem als eines in Erinnerung: als ein Jahr der Befindlichkeit – finanziell wie insbesondere personell. Höhepunkt war der Abbruch der Stadtratssitzung Ende Oktober. In wenigen Tagen startet Staßfurts Politik wieder durch. Los geht es am Mittwoch, 4. Februar, mit dem Jugendbeirat. Der Stadtrat trifft sich erstmals am Donnerstag, 5. März. „Ich wünsche mir konstruktive Diskussionen auf Augenhöhe“, sagt Bürgermeister René Zok. Die anstehenden Aufgaben für die Salzstadt Staßfurt seien anspruchsvoll und ließen sich lediglich gemeinsam bewältigen.