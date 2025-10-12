weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Veranstaltung und Ausflugstipp: Zweiter Lichtermarkt der Bördewichtel in Wolmirsleben

Der Wolmirslebener Pfarrhof verwandelt sich am 8. November 2025 wieder in ein Lichtermeer.

Von rki 12.10.2025, 06:08
Im vergangenen Jahr fand das Lichterfest großen Anklang.
Im vergangenen Jahr fand das Lichterfest großen Anklang. Foto: Jannis Gallinat

Wolmirsleben. - Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr verwandelt sich der Pfarrhof der evangelischen Kirche Wolmirsleben auch in diesem Herbst wieder in ein kleines Lichtermeer. Am Freitag, 8. November, laden die Wolmirslebener Bördewichtel, der Förderverein der evangelischen Kirche St. Nikolai Wolmirsleben sowie die evangelische Kirchengemeinde ab 16 Uhr herzlich zum zweiten „Bördewichtels Lichtermarkt“ ein.