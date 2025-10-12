Der Wolmirslebener Pfarrhof verwandelt sich am 8. November 2025 wieder in ein Lichtermeer.

Im vergangenen Jahr fand das Lichterfest großen Anklang.

Wolmirsleben. - Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr verwandelt sich der Pfarrhof der evangelischen Kirche Wolmirsleben auch in diesem Herbst wieder in ein kleines Lichtermeer. Am Freitag, 8. November, laden die Wolmirslebener Bördewichtel, der Förderverein der evangelischen Kirche St. Nikolai Wolmirsleben sowie die evangelische Kirchengemeinde ab 16 Uhr herzlich zum zweiten „Bördewichtels Lichtermarkt“ ein.