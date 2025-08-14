Zweiter Glasfaser-Blackout 300 Kunden im Landkreis Stendal ohne Internet
Nach Erdbohrarbeiten bei Grünenwulsch bei Stendal schon wieder über eine Woche kein Internet für mehr als 300 Kunden.
14.08.2025, 12:57
Bismark. - Es ist wie verhext. Im Zuge von Tiefbauarbeiten eines Drittunternehmens kommt es seit Montag erneut zu einem unerwarteten Ausfall im Glasfasernetz des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA). „Der Vorfall ereignete sich bei Bohrarbeiten in Grünenwulsch, wobei zwei zentrale Rohrverbände schwer beschädigt wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung des ZBA.