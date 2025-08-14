Nach Erdbohrarbeiten bei Grünenwulsch bei Stendal schon wieder über eine Woche kein Internet für mehr als 300 Kunden.

Nachdem bereits im Juni das Internet für mehrere Ortschaften der Stadt Bismark rund drei Wochen ausfiel, ist nun von knapp zwei Wochen die Rede.

Bismark. - Es ist wie verhext. Im Zuge von Tiefbauarbeiten eines Drittunternehmens kommt es seit Montag erneut zu einem unerwarteten Ausfall im Glasfasernetz des Zweckverbandes Breitband Altmark (ZBA). „Der Vorfall ereignete sich bei Bohrarbeiten in Grünenwulsch, wobei zwei zentrale Rohrverbände schwer beschädigt wurden“, heißt es in einer Pressemitteilung des ZBA.