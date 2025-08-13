Ärger nach Bootsbrand Yacht-Wrack in Magdeburg: Stadt setzt dänischem Paar letzte Frist
Seit dem Brand einer Yacht in der Zollelbe in Magdeburg liegt das ausgebrannte Wrack noch immer im Wasser. Die dänischen Eigentümer reagieren auf keine Kontaktversuche – nun drohen Konsequenzen.
Magdeburg. - Dem dänischen Paar, dessen Yacht Mitte Juli in der Zollelbe in Magdeburg in Flammen aufging, drohen nun Konsequenzen. Noch immer liegt das ausgebrannte Wrack im Wasser – geborgen wurde es bislang nicht. Mehr noch: Die Eigentümer, die laut Gesetz für die Bergung verantwortlich sind, reagieren auf keinerlei Kontaktaufnahme. Die Stadt will nun handeln.