Seit dem Brand einer Yacht in der Zollelbe in Magdeburg liegt das ausgebrannte Wrack noch immer im Wasser. Die dänischen Eigentümer reagieren auf keine Kontaktversuche – nun drohen Konsequenzen.

Yacht-Wrack in Magdeburg: Stadt setzt dänischem Paar letzte Frist

Nach dem Brand einer Yacht in der Zollelbe in Magdeburg steht die Bergung noch aus. Die Eigentümer aus Dänemark sind nicht erreichbar.

Magdeburg. - Dem dänischen Paar, dessen Yacht Mitte Juli in der Zollelbe in Magdeburg in Flammen aufging, drohen nun Konsequenzen. Noch immer liegt das ausgebrannte Wrack im Wasser – geborgen wurde es bislang nicht. Mehr noch: Die Eigentümer, die laut Gesetz für die Bergung verantwortlich sind, reagieren auf keinerlei Kontaktaufnahme. Die Stadt will nun handeln.