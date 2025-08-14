Laufsport-Event in Wernigerode Harz-Gebirgslauf 2025: Brocken-Marathon mit Baustellen-Hindernis, Update zum Kinderlauf
Der Harz-Gebirgslauf steuert bei seiner 47. Auflage auf ein Teilnehmerhoch auf einer besonderen Strecke zu. Für die gibt es aber noch ein Problem. Warum diesmal bessere Bedingungen als 2024 beim Brockenkinder-Lauf herrschen sollen und was die Stadtwerke Wernigerode damit zu tun haben.
14.08.2025, 15:45
Wernigerode. - Knapp zwei Monate vor der 47. Auflage des Harz-Gebirgslaufs (HGL) sind bereits 1.600 Starter für das Sportevent registriert. Vor allem für eine der fünf angebotenen Strecken mit Start und Ziel an der Himmelpforte in Wernigerode ist das Interesse riesig.