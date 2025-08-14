Laufsport-Event in Wernigerode Harz-Gebirgslauf 2025: Brocken-Marathon mit Baustellen-Hindernis, Update zum Kinderlauf

Der Harz-Gebirgslauf steuert bei seiner 47. Auflage auf ein Teilnehmerhoch auf einer besonderen Strecke zu. Für die gibt es aber noch ein Problem. Warum diesmal bessere Bedingungen als 2024 beim Brockenkinder-Lauf herrschen sollen und was die Stadtwerke Wernigerode damit zu tun haben.