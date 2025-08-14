Zwei Schildkröten lassen sich am Stadtsee in Stendal die Sonne auf den Panzer scheinen. Eine Expertin erklärt, dass ihre Überlebenschancen alles andere als rosig aussehen.

Eine der beiden offensichtlich ausgesetzten Schildkröten. Sie lässt sich am Stadtsee in Stendal die Sonne auf den Panzer scheinen.

Stendal. - Fische sind im Stendaler Stadtsee bekanntlich mittlerweile eher Mangelware. Die Zahl der Gänse hat in den vergangenen Wochen stark nachgelassen. Nach wie vor tummeln sich einige Enten. Fischreiher und Schwan sind auch noch zu sehen. Mindestens zwei ungewöhnliche Lebewesen ließen sich in dieser Woche die Sonne auf den Rücken, Pardon: Panzer scheinen.