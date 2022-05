80er-Jahre-DJ aus Stendal stellt alte Disko-Ausrüstung für Film zur Verfügung

In den 1980er Jahren feierte DJ Helmut „Billy“ Groth mit seiner Diskothek „SMH“ in Stendal große Erfolge. Im vorigen Jahr, zu seinem 71. Geburtstag, stellte er sich noch einmals hinters DJ-Pult.

Stendal - Im Jahr 1983 war DJ „Billy“ in Stendal mit der „SMH – Schnelle Musikalische Hilfe“ - als Schriftzug auf einem Ufo zu sehen - an den Start gegangen. Und nun, nach fast 40 Jahren, wird sie erneut zum Leben erweckt: Im Film „Ollewitz“ sind seine Originaltechnik und seine Originalrequisiten von damals zu sehen. Passend, denn der Film spielt in den 1980er Jahren im heutigen Landessüden Sachsen-Anhalts. Wie es dazu kam und worum es in dem Film geht.