Warum IHK und Handwerkskammer bei einer Pressekonferenz in Magdeburg für die Bauwirtschaft wenig Optimismus zeigen.

Der Bau der A14 in der Altmark geht weiter. Dennoch klagt besonders die Bauwirtschaft über die schlechte Wirtschaftslage. Auch das Gastgewerbe in der Altmark ist betroffen

Stendal/Magdeburg. - „Wir gehen davon aus, dass die Finanzierung nun gesichert ist und der Bau der Autobahn 14 zügig zu Ende geführt werden kann“, sagt André Rummel, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Magdeburg (IHK). Das war die einzige positive Botschaft, die bei der gemeinsamen Konjunktur-Pressekonferenz von IHK und Handwerkskammer verkündet wurde.