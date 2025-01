An der Autobahnbaustelle bei Wittenberge steht der aufwendigste Verschub der Brücke zwischen Altmark und Prignitz bevor. Was haben Jozef und Victor, Karel und Rosa damit zu tun?

Reges Treiben herrscht im Elbeport in Wittenbergee. Die Arbeiten dienen dem Weiterbau der A14-Brücke über die Elbe.

Wittenberge - An manchen Stellen ist die Oberfläche des stählernen Schwimmkörpers spiegelglatt, eine dünne Eisschicht treibt am Verladekai des Elbeport in Wittenberge. Doch die Männer um Vorarbeiter Bart Hemeleers bewegen sich mit traumwandlerischer Sicherheit über den Boden des Pontons. Für den Bau im nördlichsten Abschnitt der A14-Nordverlängerung von Magdeburg nach Schwerin bereiten sie das nächste Kapitel des Brückenschlags über die Elbe vor.