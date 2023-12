Der Adventsmarkt in Tangermünde ist im ganzen Land bekannt. Darum ist er so beliebt bei seinen Besuchern.

Adventszauber in Tangermünde: Das ist so besonders daran

Der Rathausplatz in Tangermünde war am Wochenende besonders beliebt bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes.

Tangermünde - Der Weihnachtsmarkt in Tangermünde ist ein echter Touristenmagnet in der Region. Ob mit dem Auto oder dem Zug; Auch in diesem Jahr fanden wieder viele Besucher den Weg in die Kaiserstadt, um sich an dem Adventszauber zu erfreuen. Die Volksstimme hat die Leute gefragt, was den Adventsmarkt so besonders macht.

Für viele Leute sind die offenen Höfe in der Innenstadt eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten in der Region. „Nicht jeder Weihnachtsmarkt hat so etwas für seine Gäste zu bieten“, sagt Kris Kirchhoff aus Osterburg. Auch wenn in diesem Jahr viele der sonst so beliebten Höfe geschlossen blieben, zeigten sich die Gäste von außerhalb trotzdem begeistert von dem Adventszauber in der Elbestadt.

Weihnachtszauber vor Altstadtkulisse

Die überschaubare Größe des Marktes wurde von den Gästen der Stadt ebenfalls als Besonderheit hervorgehoben. „Es ist hier nicht so voll wie in Magdeburg“, erklärt Manuela S. Sie war mit ihrem Mann das erste Mal auf dem Tangermünder Weihnachtsmarkt, im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten finden die beiden Magdeburger außerdem das besondere Ambiente, das von den vielen Dekorationen und der Beleuchtung entlang der Straße erzeugt wird, einzigartig.

Obendrauf sorgen außerdem die vielen Fachwerkhäuser der Innenstadt für Begeisterung unter den Gästen. „Das Besondere an dem Weihnachtsmarkt ist für mich eindeutig die Kulisse. So eine schöne historische Altstadt findet man nicht überall in der Region“, sagt Michael Heinzl. Er ist zusammen mit seiner Frau aus Berlin als Tourist in die Kaiserstadt gekommen. Eigentlich nur, um sich die gut erhaltenen Gebäude anzuschauen. Dass zur selben Zeit der Weihnachtsmarkt stattfindet, ist dabei ein glücklicher Zufall.