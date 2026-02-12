Stadtratsvorsitzender Thomas Weise (CDU) nimmt zur Aussage von AfD-Stadträtin Gesine Seidel Stellung. Welcher Zusammenhang zu den Überwachungsaspekten des Regierungsprogramm 2026 der AfD besteht.

Nach AfD-Aussage im Stendaler Stadtrat: „Ich habe das als Drohung verstanden“

Ein AfD-Mitglied in Stendal möchte Entscheidungen von Stadträten genau im Auge behalten.

Stendal. - Die Debatte zur Schließung der Kita Mischka gehörte zu den emotionalsten, die der Stendaler Stadtrat in den vergangenen Jahren erlebt hat. Stadtratsvorstand Thomas Weise (CDU) sagt rückblickend zu einer fragwürdigen Aussage von AfD-Stadträtin Gesine Seidel: „Ich habe das als Drohung verstanden.“