Alternative in Stendal zum Weihnachtsmarkt geplant

Der Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) sagt, was die Stadt als Ersatz für den Weihnachtsmarkt plant.

Lichterglanz auf dem Winckelmannplatz in Stendal bei Dämmerung.

Stendal - Der Weihnachtsmarkt in Stendal ist wegen der steigenden Infektionszahlen auch in diesem Jahr abgesagt worden. Damit trotzdem vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt entsteht, hat sich die Stadtverwaltung etwas einfallen lassen. Das sind die Vorhaben.