Arbeit in der Altmark Altmark-Kiste führt Frankfurterin zur Jobmesse nach Stendal
Aus vielen unterschiedlichen Gründen kommen die Besucher zum Rückkehrertag ins Landratsamt in Stendal. Warum es sie in den Landkreis zurückzieht oder sie bleiben wollen.
Aktualisiert: 29.12.2025, 08:55
Stendal - Ein ungewöhnlicher Zufall hat Ivana Turudic aus Frankfurt am Main zur Jobmesse „Rückkehrertag“ nach Stendal geführt. Die 56-Jährige ist eine von zahlreichen Besuchern, die am 27. Dezember ins Landratsamt geströmt sind. Sie suchen aus ganz unterschiedlichen Gründen Arbeit in der Altmark.