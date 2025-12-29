Aus vielen unterschiedlichen Gründen kommen die Besucher zum Rückkehrertag ins Landratsamt in Stendal. Warum es sie in den Landkreis zurückzieht oder sie bleiben wollen.

Alexander Jahn sucht Unterstützung für seine Physiotherapie-Praxis in Stendal. Beim Rückkehrertag 2025 ist er erstmals als Arbeitgeber dabei. Hier spricht er mit Patricia Kaiser.

Stendal - Ein ungewöhnlicher Zufall hat Ivana Turudic aus Frankfurt am Main zur Jobmesse „Rückkehrertag“ nach Stendal geführt. Die 56-Jährige ist eine von zahlreichen Besuchern, die am 27. Dezember ins Landratsamt geströmt sind. Sie suchen aus ganz unterschiedlichen Gründen Arbeit in der Altmark.