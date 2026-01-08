In einem Statement äußert sich Jörg Viehmann, Geschäftsführer der Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Stendal, über mutmaßliche Verbindungen der Firma zur AfD.

Die Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH aus Stendal distanziert sich in einem Statement von der AfD.

Stendal - Die Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH hat ein „Statement zu Kommentaren in sozialen Medien“ veröffentlicht. Darin distanziert sich Geschäftsführer Jörg Viehmann von der AfD.

Unser Unternehmen handelt parteipolitisch neutral. Jörg Viehmann

Jörg Viehmann erklärt, dass weder das Unternehmen noch er als Geschäftsführer „in irgendeiner Form mit der Alternative für Deutschland (AfD) oder deren Funktionären, Mitgliedern oder Aktivitäten in Verbindung stehen“. Weiter heißt es: „Unser Unternehmen handelt parteipolitisch neutral und distanziert sich ausdrücklich von jeglichen extremistischen, diskriminierenden oder spalterischen Positionen.“

AfD verlost in Stendal 100-Euro-Gutschein der Altmärker Fleischerei

Auslöser war eine Gutschein-Aktion der AfD in der Vorweihnachtszeit in Stendal. EU-Abgeordneter Arno Bausemer hatte am 10. Dezember 2025 auf seiner Facebook-Seite dazu aufgerufen.

Der AfD-Mann hatte einen 100-Euro-Gutschein des Fleischers verlost. Ziel war es, den blauen AfD-Polo in der Stendaler Innenstadt zu fotografieren und das Foto dem EU-Abgeordneten und Stendaler Stadtrat zuzuschicken.

In seinem Statement auf der Facebook-Seite des Altmärkers erklärt Jörg Viehmann, dass es „einige unschöne und falsche Kommentare in den sozialen Medien“ gegeben habe.

Unter anderem hat es unter dem Volksstimme-Beitrag „Altmärker Fleischer aus Stendal speckt ab, aber Neueröffnung ist geplant“ auf der Facebook-Seite Volksstimme-Altmark zahlreiche Kommentare gegeben, die das Unternehmen kritisieren. Auch wurde behauptet, dass es eine „Kaufzurückhaltung wegen Nähe zur AfD“ gebe.

Viele Mitarbeiter unserer Belegschaft kommen aus dem Ausland. Jörg Viehmann

„Wir sind stolz darauf, ein vielfältiges Team aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlichster Herkunft zu beschäftigen“, schreibt der Geschäftsführer in dem Statement weiter. „Viele Mitarbeiter aus unserer Belegschaft kommen aus dem Ausland, gerade diese Vielfalt ist für uns ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgs und unserer Unternehmenskultur.“

Reaktionen auf Facebook zur Stellungnahme des Altmärkers fallen unterschiedlich aus

In den Kommentaren unter dem Facebook-Post des Altmärkers fallen die Reaktionen gespalten aus. Während einige Personen die Stellungnahme begrüßen, reagieren andere mit Enttäuschung und rufen sogar zum Boykott auf.

Jörg Viehmann schreibt in dem Statement abschließend: „Die Werte, für die wer stehen - Respekt, Vielfalt, Offenheit und Fairness - sind mit den Grundsätzen demokratischer Zusammenarbeit untrennbar verbunden. Etwaige anderslautende Behauptungen sind unbegründet und entsprechen nicht den Tatsachen.“