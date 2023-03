In der neuen Ausstellung des Altmärkischen Museums in Stendal geht es um „Magie und Aberglauben im Mittelalter“

Stendal - Fledermausblut gegen Blindheit oder Amulette, um böse Geister abzuwehren. Lange waren das für viele Menschen in Stendal und anderen mittelalterlichen Städten die einzig bekannten Heilmittel. Eine neue Ausstellung im Altmärkischen Museum in Stendal führt nun in die magische Gedankenwelt des Mittelalters ein. Sie zeigt, wie mittelalterliche Menschen in der Altmark und ganz Europa beispielsweise Tieren, Steinen und Pflanzen okkulte Kräfte zugeschrieben haben.