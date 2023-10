Die Stendaler haben ihre Bauernmarkthalle wieder in Besitz genommen. Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Brot und mehr im neuen Flair. Der Handel blüht.

Ansturm auf Bauernmarkt in Stendal: Alle sind zurück

Wiedereröffnung der Bauernmarkthalle in Stendal am 21. Oktober 2023: Nach dem Umbau ist alles schöner, heller und freundlicher.

Stendal - Es ist ein regelrechter Run auf die Bauernmarkthalle in Stendal. Nach der Sanierung und dem Umbau wurde sie am 21. Oktober erstmals wieder geöffnet. Viele Stammkunden staunen und nutzen die Möglichkeit. Der Handel in Stendal blüht.