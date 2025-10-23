Wer sich ihrem Nest nähert, wird mit Stacheln und Gift attackiert: Warum der Stendaler René Kowollik und seine Kollegen massiv gegen die asiatische Hornisse vorgehen.

Stendal/Colbitz - „Wir müssen unsere Insekten und Honigbienen vor der asiatischen Hornisse schützen“, sagt René Kowollik. Darum war es für den Stendaler Imker keine Frage, seine Expertise und Freizeit zu nutzen, um ein Nest der invasiven Art im benachbarten Bördekreis zu entfernen. Das ist dringend notwendig, um eine rasante Ausbreitung der Insekten in die Altmark zu verzögern. Komplett verhindern lässt sich die Ausbreitung nicht.