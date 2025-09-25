„Aus dem Nichts“ zeigt am Theater der Altmark die Opferperspektive nach einem Anschlag – ein bewegendes Stück über Trauer, Rassismus und Rechtssystem.

Das Stück „Aus dem Nichts“ feiert am Sonnabend am Theater der Altmark in Stendal Premiere.

Stendal. - Ein Anschlag reißt Katja das Liebste aus dem Leben: Ihren Sohn und ihren Ehemann. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr wie zuvor. Das Theaterstück „Aus dem Nichts“, nach dem preisgekrönten Film von Fatih Akin, bringt diese emotionale Geschichte auf die Bühne des Theaters der Altmark in Stendal