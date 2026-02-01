In Stendal werden Cannabis-Produkte aus Verkaufsautomaten angeboten. Einer steht in der Nähe einer Grundschule. Eltern kritisieren den Standort. Der Betreiber äußert sich.

Automat in Stendal bietet Drogen in Grundschulnähe an

Unten Süßigkeiten, oben Cannabis-Produkte ab 18. Der Inhalt des Verkaufsautomaten in Stendal stößt auf Kritik.

Stendal - Das Geschäft mit Verkaufsautomaten wird immer beliebter. In Stendal gibt es mehrere Standorte, an denen Süßigkeiten und Snacks aus den Maschinen angeboten werden. Mittlerweile werden aber auch Cannabis-Produkte auf diese Weise verkauft. Teilweise in unmittelbarer Nähe zu Kindern.