weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Eltern in Sorge: Automat in Stendal bietet Drogen in Grundschulnähe an

Eltern in Sorge Automat in Stendal bietet Drogen in Grundschulnähe an

In Stendal werden Cannabis-Produkte aus Verkaufsautomaten angeboten. Einer steht in der Nähe einer Grundschule. Eltern kritisieren den Standort. Der Betreiber äußert sich.

Von Leon Zeitz 01.02.2026, 18:00
Unten Süßigkeiten, oben Cannabis-Produkte ab 18. Der Inhalt des Verkaufsautomaten in Stendal stößt auf Kritik.
Unten Süßigkeiten, oben Cannabis-Produkte ab 18. Der Inhalt des Verkaufsautomaten in Stendal stößt auf Kritik. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Das Geschäft mit Verkaufsautomaten wird immer beliebter. In Stendal gibt es mehrere Standorte, an denen Süßigkeiten und Snacks aus den Maschinen angeboten werden. Mittlerweile werden aber auch Cannabis-Produkte auf diese Weise verkauft. Teilweise in unmittelbarer Nähe zu Kindern.