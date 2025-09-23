weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Vor der Landesgartenschau: So will Wittenberge den Zukunftsbahnhof mit neuem Leben erfüllen

Wittenberge nutzt die Zeit der Streckensperrung zwischen Berlin und Hamburg, um den Bahnhof fit für die Zukunft zu machen. Was mit Hilfe vieler Fördermillionen entstehen soll.

Von Andreas König 23.09.2025, 16:31
Architektin Bärbel Kannenberg gibt eine Liebeserklärung an den Bahnhof Wittenberge ab. Der Anbau aus den 1920er Jahren diente jahrelang als Haupteingang. Foto: Andreas König

Wittenberge - Wie ein gefesselter Gigant liegt der klassizistische Bahnhof von Wittenberge in der Sonne. Wegen der Generalsanierung der Strecke Berlin-Hamburg fährt hier kein Zug und doch herrscht jede Menge Bewegung hinter den Bauplanen.