Vor der Landesgartenschau So will Wittenberge den Zukunftsbahnhof mit neuem Leben erfüllen
Wittenberge nutzt die Zeit der Streckensperrung zwischen Berlin und Hamburg, um den Bahnhof fit für die Zukunft zu machen. Was mit Hilfe vieler Fördermillionen entstehen soll.
23.09.2025, 16:31
Wittenberge - Wie ein gefesselter Gigant liegt der klassizistische Bahnhof von Wittenberge in der Sonne. Wegen der Generalsanierung der Strecke Berlin-Hamburg fährt hier kein Zug und doch herrscht jede Menge Bewegung hinter den Bauplanen.