Die neue Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße in Stendal nimmt Gestalt an. Dafür muss der Zugverkehr ruhen. Bis das Bauwerk befahren werden kann, sind noch viele Schritte nötig.

Sechs Fahrbahnfertigbauteile haben die Facharbeiter am Sonnabend auf die Widerlager des Neubaus der Kanonenbrücke in Stendal montiert.

Stendal - In der Nacht zu Sonnabend ist Schwerlastverkehr nach Stendal gerollt. Sechs Fertigteile für den Überbau der Bahnbrücke in der Lüderitzer Straße mit je 45 Tonnen Gewicht und 33 Metern Länge sind geliefert und den ganzen Tag über montiert worden. Keine leichte Aufgabe für die Brückenbauer.