Eine Interessengruppe möchte Stendal für alle Menschen zugänglich gestalten, etwa bei einer Behinderung oder für Eltern mit Kinderwagen. Ein Problemort ist die Osterburger Straße.

„Barrierefreies Stendal“ setzt sich für mehr Inklusion und sichere Wege ein

Christian Hauer gehört mit Johanna Michelis (links) und Vanessa Böttcher vom Örtlichen Teilhabemanagement des Landkreises Stendal zur Interessengruppe „Barrierefreies Stendal“.

Stendal. - „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“, sagt Christian Hauer beim Treffen der Interessengruppe „Barrierefreies Stendal“. Deren Mitglieder treffen sich alle sechs Wochen, um Ideen zu sammeln und Aktionen zu planen. Sie wollen die Ungerechtigkeiten reduzieren, denen Menschen mit Behinderungen in der Hansestadt täglich begegnen.