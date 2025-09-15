weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Rollstuhl, Kinderwagen und Co.: „Barrierefreies Stendal“ setzt sich für mehr Inklusion und sichere Wege ein

Rollstuhl, Kinderwagen und Co. „Barrierefreies Stendal“ setzt sich für mehr Inklusion und sichere Wege ein

Eine Interessengruppe möchte Stendal für alle Menschen zugänglich gestalten, etwa bei einer Behinderung oder für Eltern mit Kinderwagen. Ein Problemort ist die Osterburger Straße.

Von Kai Zickelkau 15.09.2025, 14:17
Christian Hauer gehört mit Johanna Michelis (links) und Vanessa Böttcher vom Örtlichen Teilhabemanagement des Landkreises Stendal zur Interessengruppe „Barrierefreies Stendal“.
Christian Hauer gehört mit Johanna Michelis (links) und Vanessa Böttcher vom Örtlichen Teilhabemanagement des Landkreises Stendal zur Interessengruppe „Barrierefreies Stendal“. Foto: Kai Zickelkau

Stendal. - „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“, sagt Christian Hauer beim Treffen der Interessengruppe „Barrierefreies Stendal“. Deren Mitglieder treffen sich alle sechs Wochen, um Ideen zu sammeln und Aktionen zu planen. Sie wollen die Ungerechtigkeiten reduzieren, denen Menschen mit Behinderungen in der Hansestadt täglich begegnen.