Zahlreiche Unternehmen wollen am Umspannwerk Nahrstedt bei Stendal Batteriespeicher bauen. Die Avacon kritisiert den von der Bundespolitik befeuerten unkontrollierten Ausbau der Anlagen.

Batteriespeicher in der Altmark: Das Wettrennen um Bauplätze hat begonnen

Für einen günstigen Netzanschluss wollen viele Bauer von Batteriespeichern ihre Anlagen am Umspannwerk bei Nahrstedt westlich von Stendal errichten.

Stendal. - Die Bauer von Batteriespeichern befinden sich in einem Wettrennen. Die vom Bund beschlossene Privilegierung hat diesen Trend nur noch beschleunigt. Zahlreiche Unternehmen wollen am Umspannwerk Stendal/West bei Nahrstedt bauen. Avacon-Pressesprecherin Daniela Geppert und Kommunalreferent Carsten Birkholz erklären im Gespräch mit der Volksstimme die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung.