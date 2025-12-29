weather regenschauer
  4. Kritik an Bundespolitik: Batteriespeicher in der Altmark: Das Wettrennen um Bauplätze hat begonnen

Zahlreiche Unternehmen wollen am Umspannwerk Nahrstedt bei Stendal Batteriespeicher bauen. Die Avacon kritisiert den von der Bundespolitik befeuerten unkontrollierten Ausbau der Anlagen.

Von Mike Kahnert 29.12.2025, 09:13
Für einen günstigen Netzanschluss wollen viele Bauer von Batteriespeichern ihre Anlagen am Umspannwerk bei Nahrstedt westlich von Stendal errichten.
Stendal. - Die Bauer von Batteriespeichern befinden sich in einem Wettrennen. Die vom Bund beschlossene Privilegierung hat diesen Trend nur noch beschleunigt. Zahlreiche Unternehmen wollen am Umspannwerk Stendal/West bei Nahrstedt bauen. Avacon-Pressesprecherin Daniela Geppert und Kommunalreferent Carsten Birkholz erklären im Gespräch mit der Volksstimme die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung.