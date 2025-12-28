Seit 2022 herrscht Stillstand beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg – und der wird wohl noch andauern. Nun nennt die Deutsche Bahn die Gründe dafür.

Eine Herkulesaufgabe: Auf der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Magdeburg müssen die Gleise erneuert werden. Doch seit 2022 stockt der Ausbau.

Halberstadt. - Vor zehn Jahren begann die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Magdeburg, Oschersleben, Halberstadt und Thale. Doch seit 2022 stockt der Ausbau und der Abschluss wird sich wohl noch einmal verzögern. Schuld sind neue Vorschriften und bauliche Mängel.