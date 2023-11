Nach umfangreicher Sanierung ist die Bauernmarkthalle in Stendal offiziell wiedereröffnet worden. 800.000 Euro hat die Stadt in die Halle investiert.

Bauernmarkthalle in Stendal bei den Kunden weiter sehr beliebt

Linda Becker von der Molkerei Bauer Freigeist (Mitte) übernahm den obligatorischen Scherenschnitt zur Freigabe zur Wiedereröffnung der Bauernmarkthalle in Stendal. OB Bastian Sieler (links) und Kai-Richard Schlichting vom Maschinenring Altmark assistierten ihr dabei.

Stendal - Nun ist nach umfangreicher Sanierung auch der offizielle Schritt vollzogen worden: Die Stendaler Bauernmarkthalle in der Bruchstraße wurde am Sonnabend, 18. November 2023, mit Scherenschnitt und kleinem Fest wiedereröffnet – und mit großem Kundenansturm.

„Die Besucher zeigen, dass das ganze Projekt ein Erfolg ist. Es wird sehr gut angenommen“, sagte Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) beim Blick auf die langen Schlangen an den Ständen. Es sei gut, mit der Bauernmarkthalle einen Ort zu haben, „wo lokale Produkte vertrieben werden“. Die Stadt Stendal hat 800.000 Euro in die dringend notwendige Sanierung investiert.

„Wir haben lange gekämpft, aber es hat sich gelohnt. Vermutlich, weil alle an einem Strang gezogen haben“, sagte Kai-Richard Schlichting, Vorstandsmitglied im Maschinenring Altmark. „Der Bauernmarkt gehört hierher.“ Er zollte dem Stadtrat Respekt für die Entscheidung, „diese gewaltige Summe in die Hand zu nehmen“.

Aktuell hat der Stendaler Bauernmarkt am Sonnabend zwölf feste Anbieter. Von Montag bis Freitag gibt es tagsüber ein kleines Angebot. „Wir haben noch zwei freie Plätze“, sagt Linda Becker von der Molkerei Bauer Freigeist in Wiepke bei Gardelegen, die für die Produzenten und Markthändler federführend die Bauzeit und die Wiedereröffnung begleitet hat. Was sich die Anbieter wünschen ist ein Fischhändler, um das Sortiment zu ergänzen. Außerdem gesucht : Feinkost, großes Obstsortiment (zu dem auch Orangen und ähnliches gehören), Zierpflanzen.