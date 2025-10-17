Schließung der Helios-Klinik Zerbst Protest weitet sich aus: Offener Brief an Gesundheitsministerin Grimm-Benne und Verdi-Unterschriftenaktion
Bisher haben jedweder Protest, Krisengespräche und eine Online-Petition nichts genutzt, die Zerbster Helios-Klinik soll zum 19. Dezember schließen. Doch ein Aufgaben ist für viele Zerbster keine Option, auch nicht für die Gewerkschaft Verdi.
Zerbst - Die Schließung der Zerbster Helios-Klinik hat eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt, insbesondere die Mitarbeitenden des Krankenhauses. Hier fand am Freitag (17. Oktober) im Anschluss einer durch den Betriebsrat organisierten Betriebsversammlung eine offene Mitgliederversammlung der Gewerkschaft Verdi statt.