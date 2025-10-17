Bisher haben jedweder Protest, Krisengespräche und eine Online-Petition nichts genutzt, die Zerbster Helios-Klinik soll zum 19. Dezember schließen. Doch ein Aufgaben ist für viele Zerbster keine Option, auch nicht für die Gewerkschaft Verdi.

Protest weitet sich aus: Offener Brief an Gesundheitsministerin Grimm-Benne und Verdi-Unterschriftenaktion

Ab 19. Dezember sollen die Betten in der Zerbster Helios-Klinik leer bleiben, was für jede Menge Unverständnis und Protest sorgt.

Zerbst - Die Schließung der Zerbster Helios-Klinik hat eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt, insbesondere die Mitarbeitenden des Krankenhauses. Hier fand am Freitag (17. Oktober) im Anschluss einer durch den Betriebsrat organisierten Betriebsversammlung eine offene Mitgliederversammlung der Gewerkschaft Verdi statt.