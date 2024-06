Warum in Tangermünde historische Briefkästen vom „Aussterben“ bedroht sind.

Ein historischer Briefkasten in Tangermünde. Von diesen Raritäten gibt es gleich zwei in der Langen Straße der Elbestadt im Norden von Sachsen-Anhalt.

Tangermünde. - In der Altmark ticken die Uhren bekanntlich anders. Die Kaiserstadt Tangermünde ist stolz auf ihr historisches Flair. Darum kommen selbst Weltkonzerne wie die Deutsche Post nicht herum. Der „gelbe Riese“ kommt in der Elbestadt nämlich auch in Blau daher. Wie kommt das?