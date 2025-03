Welchen Schaden das Feuer am Toom Baumarkt in Stendal angerichtet hat und welche Auswirkungen der Großbrand auf den Betrieb hat.

Großbrand am Toom Baumarkt Stendal: Das ist das Schadensausmaß

Ein Blick aus dem Hanse Hotel auf das in Teilen abgebrannte Außenlager des Toom Baumarktes in Stendal.

Stendal. - Das Außenlager des Toom Baumarktes in Stendal hat in der Nacht zu Sonntag, 23. März, in Flammen gestanden. Wie hoch das Schadensausmaß ist und wie sich der Großbrand auf den Tagesbetrieb auswirkt.