Stendal - Der Countdown läuft. Am Sonntag, 25. August 2024, nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Amtsgeschäfte in Stendal auf. Für drei Tage verlegt der 68-Jährige seinen Sitz von Schloss Bellevue in das Hotel Schwarzer Adler in der Hansestadt. An der Fassade des renommierten Hauses direkt am Markt wird von Sonntag bis Dienstag die Standarte des Bundespräsidenten wehen – dafür wird sie vom Schloss Bellevue eingeholt. So sieht sein Programm aus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.