Neueröffnung: Das Café Dessert will seine Kunden in Stendal mit georgischen Familienrezepten verwöhnen.

Café Dessert in Stendal eröffnet: Gastfreundschaft und Genuss wie im Kaukasus

Kristina und Albert Kehl laden ein in das neue Restaurant Café Dessert und georgische Küche. Am kommenden Montag wird in der Stendaler Bismarckstraße 19 die Eröffnung gefeiert. Mit Musik und einer Verlosung.

Stendal. - Georgien lässt sich am besten so beschreiben: geografisch in Asien, kulturell in Europa. Das Land ist bekannt für sein Weinanbaugebiet, seine Gastfreundschaft und reich gedeckte Tische. Wer das probieren und sich typische Landesgerichte auf der Zunge zergehen lassen möchte, hat fortan in Stendal einen Anlaufpunkt.