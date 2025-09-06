Georgische Küche Café Dessert in Stendal eröffnet: Gastfreundschaft und Genuss wie im Kaukasus
Neueröffnung: Das Café Dessert will seine Kunden in Stendal mit georgischen Familienrezepten verwöhnen.
06.09.2025, 07:00
Stendal. - Georgien lässt sich am besten so beschreiben: geografisch in Asien, kulturell in Europa. Das Land ist bekannt für sein Weinanbaugebiet, seine Gastfreundschaft und reich gedeckte Tische. Wer das probieren und sich typische Landesgerichte auf der Zunge zergehen lassen möchte, hat fortan in Stendal einen Anlaufpunkt.