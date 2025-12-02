weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Landtagswahl 2026: CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze gibt sich in Tangermünde kämpferisch

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Geschädigte und Opfer-Angehörige sagen vor Gericht aus
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Geschädigte und Opfer-Angehörige sagen vor Gericht aus

Landtagswahl 2026 CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze gibt sich in Tangermünde kämpferisch

Wirtschaftsminister und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze ist für die Landtagswahl 2026 längst im Wahlkampfmodus. In Tangermünde geht es um die Probleme und Projekte der Kaiserstadt.

Von Christian Wohlt Aktualisiert: 02.12.2025, 09:21
Wirtschaftsminister und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze hat Tangermünde besucht.
Wirtschaftsminister und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze hat Tangermünde besucht. Fotos: ct-press

Tangermünde. - Gleich zwei Veranstaltungen hat Sven Schulze (CDU) in Tangermünde absolviert. Obwohl er dabei mehrfach seine Verbundenheit mit der Kaiserstadt betonte, in der er selbst gern Urlaub mache, war es kein Ausflug ins Blaue, eher einer in die Höhle des Löwen.