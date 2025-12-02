Wirtschaftsminister und CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze ist für die Landtagswahl 2026 längst im Wahlkampfmodus. In Tangermünde geht es um die Probleme und Projekte der Kaiserstadt.

Tangermünde. - Gleich zwei Veranstaltungen hat Sven Schulze (CDU) in Tangermünde absolviert. Obwohl er dabei mehrfach seine Verbundenheit mit der Kaiserstadt betonte, in der er selbst gern Urlaub mache, war es kein Ausflug ins Blaue, eher einer in die Höhle des Löwen.