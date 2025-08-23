Von Wittenberge nach Magdeburg Chaos in Bus und Bahn: Geschichten aus dem Ersatzverkehr
Eine Volksstimme-Leserin berichtet von einer nervenaufreibender Bus- und Bahnreise durch den Norden Sachsen-Anhalts. Auf dem Weg nach Stendal wird sie mit ganz neuen Problemen konfrontiert.
23.08.2025, 10:00
Stendal. - Von Stendal bis Wittenberge erreichen die Volksstimme Klagen über das derzeitige Bus- und Bahnchaos. Ersatzverkehr ist nie einfach. Doch wenn laut dem Bericht einer Volksstimme-Leserin (Name der Redaktion bekannt) auch noch Sprachbarrieren dazukommen, sind Verspätungen wohl das geringste Übel.