Eine Volksstimme-Leserin berichtet von einer nervenaufreibender Bus- und Bahnreise durch den Norden Sachsen-Anhalts. Auf dem Weg nach Stendal wird sie mit ganz neuen Problemen konfrontiert.

Von Mike Kahnert 23.08.2025, 10:00
Die Schienenersatzverkehrsbusse von Wittenberge nach Osterburg und auch die Expressbussse nach Stendal fahren in 300 Metern Entfernung vom Bahnhof Wittenberge ab.
Stendal. - Von Stendal bis Wittenberge erreichen die Volksstimme Klagen über das derzeitige Bus- und Bahnchaos. Ersatzverkehr ist nie einfach. Doch wenn laut dem Bericht einer Volksstimme-Leserin (Name der Redaktion bekannt) auch noch Sprachbarrieren dazukommen, sind Verspätungen wohl das geringste Übel.