Einem 64-jährigen Mann aus Osterburg werden sexuelle Übergriffe an zwei Mädchen vorgeworfen. Im Prozess am Landgericht Stendal treten weitere Details ans Tageslicht.

Von Günther Tyllack 15.12.2025, 10:27
Wegen sexueller Übergriffe an zwei Mädchen muss sich ein Mann aus Osterburg vor dem Landgericht in Stendal verantworten.
Wegen sexueller Übergriffe an zwei Mädchen muss sich ein Mann aus Osterburg vor dem Landgericht in Stendal verantworten. Foto: Cornelia Kaiser

Stendal. - Im Prozess gegen einen 64-Jährigen aus dem Altkreis Osterburg, dem sexuelle Übergriffe an zwei Mädchen vorgeworfen werden, sind am Landgericht Stendal weitere Details bekannt geworden. Gehört wurden neben einer Kriminalpolizistin die Mutter der beiden Kinder sowie die frühere Verlobte des Angeklagten.