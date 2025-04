Nach Gerüchten über eine Praxisschließung hat Tangerhütte endlich wieder einen Augenarzt und kann in Zeiten akuten Ärztemangels auf dem Land wohl von Glück sagen. Wer der Neue ist.

Augenarzt Hussam Al Hussein (rechts) untersucht Anja Hammer in der Viselle-Augenarztpraxis in Tangerhütte mit der Spaltlampe.

Tangerhütte. - Nach Monaten der Ungewissheit, wie es mit der Viselle-Arztpraxis in der Stadtmitte weiter geht hat Tangerhütte nun wieder einen Augenarzt vor Ort. Fast ein Jahr lang hatte die familiär geführte Unternehmensgruppe „Viselle“, die Arztpraxen in Mittel- und Süddeutschland betreibt, nach einem Arzt für die Altmark gesucht, doch das war gar nicht so einfach. Headhunter, Stellenanzeigen und zuletzt auch private Kontakte habe man bemüht, berichtet Geschäftsführer Ingmar Wegner.