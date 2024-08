Tausende Menschen sind am ersten Tag des Landesfestes über die Festmeilen in Stendal geströmt und haben sich vom Regen nicht abschrecken lassen.

Stendal - Mit Sorgenfalten im Gesicht blickt der ein oder andere am Freitag auf die Wetterapps. Regenwolken ziehen unerbittlich auf den Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal zu. Das hat Musiker, Schauspieler und alle anderen Beteiligten nicht davon abgehalten, tolle Shows abzuliefern.

Nach der Eröffnung des Sachsen-Anhalt-Tages am Freitag begab sich Ministerpräsident Reiner Haseloff auf einen Spaziergang übers Festgelände in Stendal. Foto: Mike Kahnert

Zugegeben: Der Start an den Imbiss- und Getränkeständen ist in den ersten Stunden verhalten. Die meisten Menschen sehen sich zunächst auf dem riesigen Festgebiet um, das die Größe des Rolandfestes mikrig wirken lässt.

Auf der Altmark-Bühne auf dem Winckelmannplatz sorgte der Elbchor Bittkau-Grieben am Freitag für gute Laune. Foto: Mike Kahnert

Zwischen 17 und 18 Uhr bricht das Eis langsam. Die Menschen strömen an die Bierwagen. Die Street-Food-Meile im Schadewachten ist voll. Lediglich die Restaurants in der Fußgängerzone der Breiten Straße sehen verwaist aus. Die meisten Festbesucher werden über Rathenower Straße, Ostwall und Bruchstraße an der Fußgängerzone vorbeigeführt, der es sichtlich an Dekoration mangelt.

Der August-Bebel-Park am Schwanenteich in Stendal wurde für den Sachsen-Anhalt-Tag regelrecht in einen Feenwald verwandelt. Foto: Mike Kahnert

Wem es nicht an Dekoration mangelt ist der August-Bebel-Park am Schwanenteich. Dort befindet sich der Mittelalterbereich. Die Grünanlage ist nicht wiederzuerkennen. Eine Festbesucherin ruft heraus: „Das ist ja wie in einem Feenwald!“ Allein am Schwanenteich gibt es genug Angebote für ein ganzes Festwochenende.

Im August-Bebel-Park können Kinder in einer fantastisch mittelalterlichen Atmosphäre Trampolin springen. Foto: Mike Kahnert

Leider setzt gegen 19 Uhr der erste große Regenschauer des Abends ein. Eine Aufführung rund um Baldur (oder Baldr), einen Sohn Odins, wird trotz des Niederschlags aufgeführt. Die Zuschauer suchen weit verstreut unter Bäumen und Zelten Schutz. Die Bänke direkt vor der Bühne sind so gut wie verlassen. Die Schauspieler geben trotzdem alles.

Die Schauspieler auf dem Mittelaltermarkt des Sachsen-Anhalt-Tages mussten im Regen spielen, geben aber alles. Foto: Mike Kahnert

Ebenso zieht die Band Nobody Knows auf der Stadtwerkebühne ihre Show durch. Einige Fans stehen im Schutz hrer Regenschirme vor der Bühne. Die Band macht das Beste draus und lässt die Zuschauer, statt mitzuklatschen, mit ihren Schirmen wippen. Dann hört der Regen auf und der Platz vor der Stadtwerkebühne füllt sich.

Trotz Regens hat Nobody Knows auf der Stadtwerkebühne ihr Programm durchgezogen. Foto: Mike Kahnert

Mehr als gefüllt ist der Marktplatz, als das Theater der Altmark eine kleine Premiere feiert. Die Schauspieler führen zwei Lieder der „Rocky Horror Show“ auf. Das Musical feiert am 14. September voll und ganz Premiere. Die Zuschauer können erstmals einen Blick auf die ausgefallenen, skurrilen und teils erotischen Kostüme werfen. Da es sich um eine Mitmach-Show handelt, wird nach einer kurzen Anleitung fleißig mitgetanzt.

Die Kostüme für die "Rocky Horror Show" des Theaters der Altmark sind hervorragend gelungen. Foto: Mike Kahnert

Ein erstes Fazit zu der Musical-Kostprobe: Es ist genau so skurril-witzig, wie von der „Rocky Horror Show“ zu erwarten ist. Besonders Paul Worms sticht in seiner Rolle als verführerischer Schlossherr Frank 'n' Furter mit seiner kraftvollen Gesangsstimme hervor.

Tick2Loud hat am Freitagabend beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal auf dem Sperlingsberg für Partystimmung gesorgt. Foto: Mike Kahnert

Dann kehrt der Regen zurück. Die Festtagsbesucher verstreuen sich wieder. Für die finalen Stunden des ersten Sachsen-Anhalt-Tages lässt der Niederschlag jedoch nach. Auf den Bühnen am Marktplatz und Sperlingsberg sorgen die Partybands „Right Now“ und „Tick2Loud“ für Stimmung. Die Plätze sind reich gefüllt. Gute Vorzeichen für den zweiten Festtag, der aller Voraussicht nach trocken bleiben soll.