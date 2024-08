Was Bier, Bratwurst und Co. beim Landesfest in Stendal kosten

Stendal - Bier, Softgetränke und Bratwurst gehören zum Standardrepertoire eines jeden Volksfestes in Deutschland. So auch beim Sachsen-Anhalt-Tag (SAT) in Stendal. Die Volksstimme hat sich umgeschaut, mit welchen Preisen Besucher rechnen müssen.

Auf dem ganzen Festgelände finden sich Getränkewagen von Hasseröder. Das Bier des SAT-Sponsors kostest 5 Euro. Softgetränke wie Cola und Fanta gibt es für 3 Euro. Gleich neben der Marienkirche am Winckelmannplatz verkauft der Stand „Früh-Kölsch“ das bekannte Kölsch für 4 Euro.

Colbitzer für 3,50 Euro

Colbitzer Bier ist auf dem Festgelände für 3,50 Euro erhältlich. Speziellere Biersorten finden sich auf dem Mittelaltermarkt. In der dortigen Taverne gibt es Schwarzbier für 4 Euro sowie Honig- und Kirschbier für jeweils 5 Euro.

Ein 0,4 Liter Becher Hasseröder kostet auf dem Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal 5 Euro. Foto: Mike Kahnert

Met und Wein sind an mehreren Ständen erhältlich und kosten zwischen 4 und 8 Euro. Auch Cocktails werden an mehreren Ständen angeboten, die Preise bewegen sich, je nach Stand, zwischen 8 und 25 Euro. Habina Baidachenko vom Polski Grill am Winckelmannplatz hebt einen Schaschlik-Spieß in die Höhe.

Zwei Stück Fleisch kosten 10 Euro. Die 300 Gramm schwere Krakauer 8 Euro, die 200 Gramm schwere Riesenbratwurst 6 Euro. Für eine Original Thüringer Rostbratwurst am Sperlingsberg müssen Besucher 4 Euro ausgeben, für Currywurst wird 5 Euro verlangt. Eine Sächsische Rauchwurst gibt es für 5 Euro.

Restaurant bietet Bowls und Burger für 13 Euro an

Bei der Schlemmerstube auf dem Marktplatz gibt’s Krakauer Bratwurst für 5 Euro. Knoblauchbrote kosten bei verschiedenen Anbietern, je nach Belag, zwischen 4 und 8 Euro. Der Preis für die beliebten spanischen Churros bewegt sich zwischen 5 und 10 Euro. Crêpes kosten je nach Belag zwischen 4 und 8 Euro. Für Waffeln müssen je nach Topping 5 bis 6 Euro ausgegeben werden.

Das Restaurant Mainly bietet Bowls und Burger für je 13 Euro und Trüffelpommes für 6 Euro an. Normale Pommes gibt es ab 3,50 Euro. Kartoffel- und Pilzpfannen werden auf dem Mittelaltermarkt für 5 beziehungsweise 4 Euro angeboten.

Corn Dogs und Hotdogs gibt es an mehreren Ständen und mit unterschiedlichen Belägen. Die Preise bewegen sich zwischen 4 und 5 Euro. Zuckerwatte ist an Ständen und auf dem Jahrmarkt erhältlich. Je nach Portion kostet sie zwischen 2,50 und 4 Euro.

Festbesucher sollten den einen oder anderen Euro mehr einstecken. Banken haben im Vorfeld des SAT informiert, ihre Automaten mit genügend Geld zu füllen.