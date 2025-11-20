Elisabeth Schulz von der Stadtverwaltung erklärt, warum Stendal einen neuen Hort braucht. Stadträte fragen nach Kosten und Risiken für die Kommune.

Debatte um Kinderbetreuung in Stendal: „Eltern können den Hortplatz einklagen“

Der ehemalige Kidsclub in der Heinrich-Zille-Straße 5 in Stendal soll zu einem Hort umgebaut werden.

Stendal. - Der ehemalige Kidsclub der Eckstein-Sozialdiakonie in Stendal-Stadtsee soll zu einem Hort umgebaut werden. Der „Hort Eckstein“ löst unter Stadträten Diskussionen aus, die sich zwischen Wirtschaftlichkeit, Risiko für die Stadt und Sorge um das Kindeswohl bewegen.