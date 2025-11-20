weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Ausbau der Kinderbetreuung: Debatte um neuen Hort in Stendal: „Eltern könnten sich den Platz einklagen“

Hort Eckstein Debatte um Kinderbetreuung in Stendal: „Eltern können den Hortplatz einklagen“

Elisabeth Schulz von der Stadtverwaltung erklärt, warum Stendal einen neuen Hort braucht. Stadträte fragen nach Kosten und Risiken für die Kommune.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 20.11.2025, 16:25
Der ehemalige Kidsclub in der Heinrich-Zille-Straße 5 in Stendal soll zu einem Hort umgebaut werden.
Der ehemalige Kidsclub in der Heinrich-Zille-Straße 5 in Stendal soll zu einem Hort umgebaut werden. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Der ehemalige Kidsclub der Eckstein-Sozialdiakonie in Stendal-Stadtsee soll zu einem Hort umgebaut werden. Der „Hort Eckstein“ löst unter Stadträten Diskussionen aus, die sich zwischen Wirtschaftlichkeit, Risiko für die Stadt und Sorge um das Kindeswohl bewegen.